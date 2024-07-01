Работающим тюменским пенсионерам проиндексируют пенсию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 54 тыс. работающим тюменским пенсионерам проиндексируют пенсию с 2025 года. Сделают это автоматически, сообщает областное отделение СФР.

С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексировали. Все проведенные повышения учитывали на лицевых счетах, и после увольнения люди получали выплаты с индексациями, которые были за время работы.

В соответствии с поправками в федеральный закон о страховых пенсиях, со следующего года пенсия работающих пенсионеров в Тюменской области будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.

Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам. Например, пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы она составит 23,4 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. При этом прибавка устанавливается в размере 17,4 тыс. рублей. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации дополнительно увеличится исходя из всех пропущенных повышений.