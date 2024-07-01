Пасмурная и дождливая неделя ожидает тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Облачная погода и дожди ожидаются в Тюменской области с 22 по 28 июля. По данным центра Фобос, 22 днем ожидается переменная облачность, температура составит 19-21 градус, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью - переменная облачность, температура опустится до 13-15 градусов.

23 июля в Тюмени синоптики прогнозируют днем от 16 до 18 градусов тепла, ночью - 14 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный. 24 июля в Тюмени пройдет небольшой дождь. Днем температура не поднимется выше 20 градусов. Ночью опустится до 11-13 градусов. 25 июля днем будет 19 градусов, ночью похолодает до 13 градусов.

26, 27 и 28 июля в областной столице будут идти дожди, возможная гроза. Температура днем будет колебаться от 15 до 18 градусов, ночью - 13-14 градусов.

Юлия Божок