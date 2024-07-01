Женщина и шестилетний мальчик пострадали в ДТП в Тобольском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили Kia Sportage и "ГАЗ" столкнулись около 5 часов утра 21 июля на 178 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, иномарка выехала на полосу встречного движения. Возможно, 48-летний водитель уснул за рулём.

В результате ДТП пассажиры Kia Sportage, супруга водителя и их шестилетний сын, получили травмы. Семья ехала из Нижневартовска в Тюмень. Обстоятельства ДТП выясняются.