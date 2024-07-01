  • 22 июля 202422.07.2024понедельник
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменская область вновь вошла в лидеры по развитию ипотечного кредитования

Экономика, 17:25 22 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохранила свои позиции и снова заняла вторую строчку рейтинга по развитию ипотечного кредитования. В качестве основного показателя ранжирования использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года) к численности экономически активного населения.

Регион является одним из наиболее экономически развитых, который показывает хорошую динамику по многим показателям, в том числе в части строительства, пишет РИА Новости. В Тюменской области за прошедшие 12 месяцев отношение кредитов к численности экономически активного населения составило 46,8, что почти на четверть лучше результата годичной давности. Эксперты отмечают, что ипотечное кредитование в субъекте на протяжении многих лет показывает хорошие результаты.

Лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва, третью строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 42,2 кредита на 1 тыс. человек. Замыкают список Ингушетия, Крым и Севастополь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ипотека , кредитование , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:09 22.07.2024Тюменский стартап планирует масштабное продвижение на российском рынке
17:25 22.07.2024Тюменская область вновь вошла в лидеры по развитию ипотечного кредитования
11:21 22.07.2024В Омутинском районе утонул пожилой рыбак
10:27 22.07.2024Тюменский опыт капремонта представили федеральным экспертам