Тюменская область вновь вошла в лидеры по развитию ипотечного кредитования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохранила свои позиции и снова заняла вторую строчку рейтинга по развитию ипотечного кредитования. В качестве основного показателя ранжирования использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года) к численности экономически активного населения.

Регион является одним из наиболее экономически развитых, который показывает хорошую динамику по многим показателям, в том числе в части строительства, пишет РИА Новости. В Тюменской области за прошедшие 12 месяцев отношение кредитов к численности экономически активного населения составило 46,8, что почти на четверть лучше результата годичной давности. Эксперты отмечают, что ипотечное кредитование в субъекте на протяжении многих лет показывает хорошие результаты.

Лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва, третью строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 42,2 кредита на 1 тыс. человек. Замыкают список Ингушетия, Крым и Севастополь.