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Художница из Петербурга создала мурал на ул. Челюскинцев в Тюмени

Общество, 17:36 22 июля 2024

пресс-служа СУЭНКО | Фото: пресс-служа СУЭНКО

Работу "Попытка к коадаптации" создала художница из Санкт-Петербурга Нади О на трансформаторной подстанции на ул. Челюскинцев в Тюмени. Воплотить замысел автора помогли участники иммерсивной мастерской "Мир".

Произведение отражает состояние человека с ментальными особенностями. По словам художницы, здесь изображена группа людей, которые, на первый взгляд, не связаны между собой по пластике, но при этом объединены цветовой гаммой и возрастом.

"Они символизируют круг общения. Так я изобразила свои чувства и чувства людей с расстройствами при взаимоотношениях с социумом. Это важная тема для человека в современном обществе", – рассказала Надя О.

Мурал создан в рамках фестиваля паблик-арта "Морфология улиц" в сотрудничестве с компанией СУЭНКО.

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# Морфология улиц

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