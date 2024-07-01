В Тюменской области создадут интерактивную карту дикоросов "Зеленые сокровища"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Интерактивную карту дикоросов "Зеленые сокровища" создадут в Тюменской области. Все желающие могут рассказать о заповедных местах юга региона, богатых вкусными и полезными ягодами, грибами, а также пригодными для употребления в пищевых и лекарственных целях растениями, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Для того, чтобы поучаствовать в создании портала, надо отправить описание найденного места (желательно с фотографией) и геолокацией из любого общедоступного сервиса (например, Яндекс.Карты или Google Maps) в сообщения группы проекта во ВКонтакте или на электронную почту politreyd@bk.ru.

"Давайте сделаем съедобные дары Тюмени доступными всем", - призвала руководитель проекта, председатель фонда "Земляне" Виктория Бондарь. - Если каждый поделится с земляками известными ему местами с пригодными для сбора дикоросами, то богаче станут все жители региона".

Карту даров природы разместят на официальном сайте в августе.