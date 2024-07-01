Александр Моор поздравил земляков с Днем Военно-морского флота России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Военные моряки наполнили историю Отечества многочисленными подвигами и победами. Они и сегодня с честью несут боевую вахту, защищают морские рубежи нашей страны, продолжают традиции преданного служения Родине.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота Российской Федерации.

По словам главы региона, яркие страницы в летопись ВМФ внесли героические экипажи маневренных и быстрых торпедных катеров "Комсомолец", которые выпускались на Тюменском судостроительном заводе. В честь трудового подвига его коллектива в Тюмени установлен макет этого катера и увековечены имена специалистов, строивших эти боевые корабли в годы войны.

"Наш регион на протяжении многих лет поддерживает шефскую связь с военными моряками. Десятки тюменцев проходили срочную службу в составе экипажа сторожевого корабля "Ладный" и верны крепким традициям военных моряков. Желаю всем морякам и ветеранам Военно–морского флота успехов в служении России, здоровья и счастья!" - сказал Александр Моор.