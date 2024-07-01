Два автобуса передадут бойцам СВО при содействии тюменских единороссов

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Микроавтобус ГАЗель Next и автобус ГАЗ "Вектор" отправлены из Тюмени в зону СВО для тюменских бойцов. Транспорт передало тюменское автотранспортное предприятие "Отечество", которое занимается пассажирскими перевозками в Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Генеральный директор Алексей Савчук уверен, что автобусы пригодятся военнослужащим. Он обратился к депутатам фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрею Артюхову и Сергею Медведеву с просьбой помочь передать технику бойцам.

Секретарь регионального отделения партии, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил: "Автобусы получат тюменские участники СВО из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка".

Он подчеркнул, что ранее транспортное предприятие отправило на фронт три автомобиля "Нива", запчасти к машинам на более чем миллион рублей, подавитель дронов "Ромашка-2", два беспилотника; еще два передано ТВВИКУ в качестве учебных пособий.

Сергей Медведев сообщил: "Автобусы будут эвакуировать легкораненых бойцов в госпитали, им предстоит работать на Авдеевском и Харьковском направлениях".

Доставят автобусы в зону СВО активисты областной общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

"Автобусы придут к ребятам с гуманитарным грузом, мы привезем то, что нужно на СВО: медикаменты для госпиталей, масксети на несколько бронегрупп, запчасти для военной техники, обмундирование для спецподразделений, личные посылки от родных", - рассказал Александр Сукаченко.