В Тюменской области выявили 31 случай заболевания клещевым боррелиозом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 406 жителей Тюменской области обратились за медпомощью по поводу укуса клеща. Из них 1 тыс. 980 - дети до 14 лет. Зарегистрировано 39 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 31 - боррелиозом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе - 6 тыс. 267, Тобольске и Тобольском районе - 1 тыс. 292, Ишиме - 661.

"Наиболее эффективный метод профилактики клещевого энцефалита — вакцинация, состоящая из двух прививок. Через год после вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходима ревакцинация. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры", - посоветовали эксперты.

На 22 июля в Тюменской области против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 121 тыс. 498 человек, из них 77 тыс. 553 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 43 тыс. 945 - дети до 14 лет.