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В Тюменской области выявили 31 случай заболевания клещевым боррелиозом

Общество, 11:52 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 406 жителей Тюменской области обратились за медпомощью по поводу укуса клеща. Из них 1 тыс. 980 - дети до 14 лет. Зарегистрировано 39 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 31 - боррелиозом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе - 6 тыс. 267, Тобольске и Тобольском районе - 1 тыс. 292, Ишиме - 661.

"Наиболее эффективный метод профилактики клещевого энцефалита — вакцинация, состоящая из двух прививок. Через год после вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходима ревакцинация. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры", - посоветовали эксперты.

На 22 июля в Тюменской области против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 121 тыс. 498 человек, из них 77 тыс. 553 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 43 тыс. 945 - дети до 14 лет.

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# вакцинация , клещи , Управление Роспотребнадзора

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