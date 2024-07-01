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В Тюмени обустраивают подъездные пути к пожарным водоемам

Общество, 13:09 23 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по обустройству подъездных путей к пожарным водоемам ведут в Калининском округе в Тюмени. Специалисты уже вырубили поросль, отремонтировали упорную стенку, произвели выемку грунта.

Идут подготовительные работы для устройства основания в ДНТ "Весна", ДНТ "Аккумуляторщик-2" и ДНТ "Елочка", сообщает пресс-служба администрации города. Обустройство планируют выполнить раньше сроков, предусмотренных договором.

Садоводческие, огороднические некоммерческие товариществамогут получить возмещение расходов, связанных с обустройством источников наружного противопожарного водоснабжения. В 2024 году компенсируют свои расходы ДНТ "Весна", ТСН "СНТ "Труд и отдых"", ДНТ "Аккумуляторщик-2", "Дубравушка", "Елочка", СНТ "Ручеек" Калининского округа.

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