В Тюмени обустраивают подъездные пути к пожарным водоемам

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по обустройству подъездных путей к пожарным водоемам ведут в Калининском округе в Тюмени. Специалисты уже вырубили поросль, отремонтировали упорную стенку, произвели выемку грунта.

Идут подготовительные работы для устройства основания в ДНТ "Весна", ДНТ "Аккумуляторщик-2" и ДНТ "Елочка", сообщает пресс-служба администрации города. Обустройство планируют выполнить раньше сроков, предусмотренных договором.

Садоводческие, огороднические некоммерческие товариществамогут получить возмещение расходов, связанных с обустройством источников наружного противопожарного водоснабжения. В 2024 году компенсируют свои расходы ДНТ "Весна", ТСН "СНТ "Труд и отдых"", ДНТ "Аккумуляторщик-2", "Дубравушка", "Елочка", СНТ "Ручеек" Калининского округа.