Второй этап благоустройства Александровского сада планируют завершить к осени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап благоустройства проходит в Александровском саду в Тобольске. Его планируют завершить к осени 2024 года.

В рамках второго этапа благоустройства проводится реконструкция улицы Хохрякова. Как рассказали корреспонденты телеканала "Тобольское время", здесь расширяют проезжую часть и меняют дорожное покрытие, прокладывают тротуары, добавляют парковочные места, в том числе для инвалидов. Выделена большая зона для туристических автобусов.

Также специалисты создают новую тротуарную развязку. Пешеходам будет удобно передвигаться.

По всей ул. Хохрякова до пересечения с ул. Декабристов заменят опоры освещения. Все будет в едином стиле, как на Базарной площади.

Остается сделать благоустройство за галереей, расположенной в Александровском саду, и завершить озеленение. Ландшафт дополнит спирея серая.

Напомним, в 2023 году был выполнен первый этап, в рамках которого была благоустроена детская площадка, спортивная зона, Александровская галерея.

Инна Пахомова