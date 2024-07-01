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1 тыс. 400 служебных собак вырастили в кинологическом центре Уральского округа Росгвардии за 22 года

Общество, 10:16 24 июля 2024

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

22 года исполнилось кинологическому центру Уральского округа Росгвардии 23 июля. В центре с начала образования прошли профессиональную подготовку и переподготовку более 1 тыс. 600 специалистов, вырастили более 1 тыс. 400 служебных собак, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

В центре есть племенной питомник, который получил от Российской кинологической федерации право добавлять к своему названию и вписывать в родословную питомца особую заводскую приставку "из тюменской дружины". Это первый случай, когда подобное право было предоставлено подразделению силовых структур.

Центр активно взаимодействует с региональными органами власти, общественными организациями, коллегами из других регионов по целому спектру направлений, в их числе социальное и медицинское обеспечение военнослужащих, ветеранов и их семей, совершенствование материально-технического оснащения, повышение эффективности обучения специалистов-кинологов и воспитания их четвероногих питомцев.

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

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# кинологи , Росгвардия

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