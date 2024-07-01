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Ярмарка вакансий пройдет в в Штабе общественной поддержки в Тюмени 25 июля

Общество, 18:51 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рабочие места фрезеровщика-универсала, комплектовщика, слесаря-ремонтника, токаря и другие предложат жителям Тюмени лучшие компании региона на ярмарке вакансий 25 июля.

Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, ярмарка пройдёт в Штабе общественной поддержки Единой России.

Вакансии представят ПАО "Тюменские моторостроители", "РН-Уватнефтегаз", управление мировых судей Тюменской области, "Вкусно – и точка" и другие компании.

Ярмарка пройдет с 11 до 12 часов по адресу ул. Водопроводная, 36/3. Вопросы специалистам кадрового центра "Работа России" можно задать по телефонам +7(3452) 27-36-05 (доб. 401), и +79582565022.

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# ярмарка вакансий

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18:51 23.07.2024Ярмарка вакансий пройдет в в Штабе общественной поддержки в Тюмени 25 июля