Организации могут оплатить авансовый платеж по налогам до конца июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организации могут оплатить авансовый платеж по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество не позднее 28 числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом. Следовательно, срок уплаты организациями авансовых платежей по имущественным налогам за второй квартал 2024 год - не позднее 29 июля 2024 года, сообщает пресс-служба УФНС.

Также налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту постановки на учет Уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов. Чтобы обеспечить поступление в бюджет имущественных налогов, срок представления уведомления за второй квартал 2024 год - не позднее 25 июля 2024.

Уплаченный налог учитывают в бюджете соответствующего уровня и субъекта РФ только при наличии Уведомления. Отметим, что есть возможность получить единое Уведомление на текущий год с разбивкой по налогам и по отчетным/налоговым периодам.