Ветеран СВО выступил перед тюменской молодежью

| Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в УФО | Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в УФО

Капитан милиции в отставке, начальник криминальной милиции ГОМ-4 УВД Нижневартовска, ветеран УМВД и ветеран специальной военной операции Валентин Кучеренко выступил перед воспитанниками областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" в рамках акции "Служу Отечеству". На встрече с ребятами спикер поделился воспоминаниями о своём детстве, рассказал про своё участие в специальной военной операции. Желающие могли задать вопросы, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" в УФО.

"Меня переполняют эмоции, дети все прям очень грамотные, очень умные вопросы. Видно, что не безразлично, им всё интересно. В их глазах огонь горит. Я считаю, такие встречи обязательно нужно проводить, потому что патриотизм – он сам не зарождается. Нужно это прививать детям, чтобы они понимали, что такое Родина, зачем нужно защищать интересы, что такое жертвовать своими благами и удобствами", – сказал Валентин Кучеренко.

Мужчина ушёл по контракту в зону СВО в октябре 2022 года, выполнял боевые задачи в течение восьми месяцев. Его отметили медалью "За отвагу", которую он получил по приказу президента Российской Федерации.

Добавим, акция "Служу Отечеству" стартовала 10 июля и продлится до сентября. До конца лета к мероприятиям в рамках трека Знание.Герои присоединятся все 89 субъектов России. Перед молодёжью будут выступать военные корреспонденты, ветераны и участники специальной военной операции.