  • 23 июля 202423.07.2024вторник
  • USD87,7805
    EUR95,7591
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северный

В Тюмени проведут экскурсию по работам "Морфологии улиц"

Общество, 20:41 23 июля 2024

из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте

Жителей Тюмени приглашают на экскурсию по работам паблик-арт фестиваля "Морфология улиц", которая пройдет 26 июля. Основательница книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова покажет тюменцам арт-квартал и муралы в центре города, сообщает пресс-служба фестиваля.

Желающих побывать на экскурсии ждут по адресу: ул. Осипенко, 73. Начало в 18 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Морфология улиц

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 23.07.2024В Тюмени проведут экскурсию по работам "Морфологии улиц"
19:24 23.07.2024Блюда из местных продуктов попробуют горожане на фестивале "Вкусная Тюмень"
19:02 23.07.2024Организации могут оплатить авансовый платеж по налогам до конца июля
18:51 23.07.2024Ярмарка вакансий пройдет в в Штабе общественной поддержки в Тюмени 25 июля