В Тюмени проведут экскурсию по работам "Морфологии улиц"

| Фото: из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте

Жителей Тюмени приглашают на экскурсию по работам паблик-арт фестиваля "Морфология улиц", которая пройдет 26 июля. Основательница книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова покажет тюменцам арт-квартал и муралы в центре города, сообщает пресс-служба фестиваля.

Желающих побывать на экскурсии ждут по адресу: ул. Осипенко, 73. Начало в 18 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться.