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В Тюмени запретят продажу алкоголя в День города

Общество, 08:27 25 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Тюмени 27 июля, в День города. За нарушение требований законодательства грозит административный штраф, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.

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# алкоголь , День города

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