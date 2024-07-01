В Тюмени запретят продажу алкоголя в День города

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Тюмени 27 июля, в День города. За нарушение требований законодательства грозит административный штраф, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.