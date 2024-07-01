В тюменской больнице открыли новую рентгеноперационную

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Рентгеноперационная урологического профиля заработала в Областной клинической больнице №2 в Тюмени, она оснащена всем необходимым для проведения специализированных малоинвазивных вмешательств.

Одной из первых пациентов стала 46-летняя женщина, которая обратилась в приёмное отделение с почечной коликой. Исследование выявило шестимиллиметровый камень в мочеточнике.

В новой операционной ей провели малоинвазивное удаление камня. На следующее утро женщину выписали на амбулаторное лечение.

Теперь врачи-урологи могут проводить за сутки от пяти до семи экстренных оперативных вмешательств. Операционная создана по инициативе руководства ОКБ №2 и при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области.