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В Упоровском районе семь предпринимателей реализуют проекты на средства социального контракта

Экономика, 15:35 24 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь предпринимателей Упоровского района получили финансовую поддержку в рамках соцконтракта. Пятеро выбрали развитие личного подсобного хозяйства, двое открыли бизнес в сфере услуг, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Общая сумма поддержки составила 1,7 млн рублей. Два по 350 тыс. рублей, на ЛПХ - по 200 тыс. рублей.

Для старта и развития бизнеса предприниматели воспользовались поддержкой от центра "Мой бизнес": консультации по актуальным мерам государственной поддержки, формирование бизнес-плана, регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , социальный контракт

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