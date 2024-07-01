Экосистему по основам выживания в различных ситуациях создает тюменец

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экосистему по основам безопасности жизнедеятельности создает тюменец Радик Хуснутдинов. Она состоит из 25 проектов, 12 из них он планирует запустить вместе с командой уже осенью этого года.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Радик Хуснутдинов, на данный момент уже есть приложение "Найди выход" и образовательный курс по основам выживания в различных ситуациях.

"Хотим с точки зрения безопасности образовать население. Планируем запускать в школах и колледжах мероприятия, которые будут направлены на изучения действий при чрезвычайных ситуациях, чтобы люди знали, что делать. Например, весной были наводнения в Ишиме и некоторые люди не знали, как реагировать, потому что это впервые с ними происходило. Если бы они прошли у нас обучение, то уже знали, что делать в той или иной ситуации, не притрагивались бы, условно говоря, к розеткам", - пояснил он.

Напомним, что в приложении "Найди выход" множество информации от "как ориентироваться по компасу, разжигать костёр и находить питьевую воду" до "строить укрытие и избежать встречи с опасными животными". Ссылки на скачивание размещены в группе "Основы выживания" во ВКонтакте.

Виктория Макарова