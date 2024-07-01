Тюменка разрабатывает проект по обмену опытом среди иностранных студентов
Проект по обмену опытом среди иностранных студентов разрабатывает член Студсовета Тюменской области Ракель Абасова. По ее задумке, участники будут изучать иностранные языки для обмена знаниями с представителями вузов города, приехавших из других стран.
"У проекта еще нет названия, так как он только в стадии разработки. Подготовим все документы примерно в сентябре, после чего я совместно с моими сокурсниками из Тюменского медколледжа подам его на конкурс. Сначала апробируем инициативу на ребятах из нашего учебного заведения, а после адаптируем на весь регион", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Ракель Абасова.
Отметим, что ранее девушка участвовала в генерации по разработке программы международного сотрудничества, где каждый смог предложить новые инициативы в данном направлении.
"Посетив Всемирный фестиваль молодежи, мы поняли, что молодежь всего мира очень похожа друг с другом, поэтому нужно развивать международное направление. Да, у нас есть подобные проекты, но чем больше, тем лучше. Иностранцы будут больше узнавать о России, а мы об их странах и менталитете", - добавила тюменка.
Виктория Макарова