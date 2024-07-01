Тюменка разрабатывает проект по обмену опытом среди иностранных студентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по обмену опытом среди иностранных студентов разрабатывает член Студсовета Тюменской области Ракель Абасова. По ее задумке, участники будут изучать иностранные языки для обмена знаниями с представителями вузов города, приехавших из других стран.

"У проекта еще нет названия, так как он только в стадии разработки. Подготовим все документы примерно в сентябре, после чего я совместно с моими сокурсниками из Тюменского медколледжа подам его на конкурс. Сначала апробируем инициативу на ребятах из нашего учебного заведения, а после адаптируем на весь регион", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Ракель Абасова.

Отметим, что ранее девушка участвовала в генерации по разработке программы международного сотрудничества, где каждый смог предложить новые инициативы в данном направлении.

"Посетив Всемирный фестиваль молодежи, мы поняли, что молодежь всего мира очень похожа друг с другом, поэтому нужно развивать международное направление. Да, у нас есть подобные проекты, но чем больше, тем лучше. Иностранцы будут больше узнавать о России, а мы об их странах и менталитете", - добавила тюменка.

Виктория Макарова