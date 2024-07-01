Бесплатные кинопоказы устроят для тюменцев в историческом парке "Россия - моя история"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показы документальных фильмов, организованные российским обществом "Знание", пройдут в историческом парке "Россия - моя история" 25 и 26 июля. Их проведут в рамках проекта "Знание.Кино".

В первый день просмотр начнется с 15 часов. Жители увидят ленту "Король бакланов" о маленьком Андрее, который растет в семье орнитологов и мечтает изучать птиц и их язык. Однажды он узнает, что птицам на Байкале угрожает опасность.

Возрастное ограничение: 6+.

После этого стартует 25-минутный "Хранитель древности". Документалка рассказывает о реставраторе Мухтаре Байсангурове. Он родился и вырос в горах, где знает каждый камень, каждую тропу. Его работа — это кропотливый труд и ощущение сопричастности к многовековой истории. Для него реставрация — не только профессия, но и дело всей жизни.

Возрастное ограничение: 12+.

26 июля горожан ждут в парке в 13 часов. Им покажут картину о базовых нравственных понятиях "Три солнца" и "Чистодей" про девочку Соню из многодетной семьи.

Возрастное ограничение: 6+.

Вход свободный.