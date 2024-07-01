Двадцатиметровое узорчатое корпе сошьют мастерицы на Курултае

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курултай казахов Тюменской области пройдет в селе Омутинское 24 августа. В этом году праздник посвятили Году семьи в России и 80-летию региона, сообщают организаторы.

В программе: выставка юрт, конные скачки, казахская борьба на поясах, спортивные состязания на силу и ловкость, соревнования на полосе препятствий, этноконкурсы и многое другое. Символом семейных ценностей, единства и многообразия традиций и культур народов области станет 20-метровое узорчатое корпе — национальное одеяло. Сошьют его местные мастерицы. Яркий обряд развертывания корпе пройдет на большой площади Курултая.

Центральным событием станет выставка национальных подворий – юрточный аул. Каждое подворье приготовит для гостей самобытную встречу с песнями, обрядами и традиционными угощениями. На главной сцене – большая концертная программа, которая познакомит с культурой народов, живущих в многонациональной Тюменской области: русских, казахов, татар, чувашей и многих других. Концертные номера представят творческие коллективы Тюменской области, а также приглашенные артисты из Республики Казахстан.

Конноспортивные соревнования посвятят памяти Героя России Жумабая Раизова. Всадники посоревнуются в мастерстве верховой езды, продемонстрируют свою скорость и ловкость. Также пройдут конные бега – испытания лошадей на резвость.

"Сегодня Курултай – это, с одной стороны, живая связующая нить с традициями и обычаями кочевой культуры, с другой – один из ярких символов единства народов России и многообразия их культур, – отметил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев. – Продолжая традиции предков, на Курултае мы глубже погружаемся в мир самобытной культурой казахского народа, славим защитников Отечества и храбрых батыров, чествуем победителей конных скачек, чтим семейные традиции и традиции гостеприимства, крепкую дружбу и добрососедство".

Праздничная программа Курултая начнется с 12 часов.

Возрастное ограничение: 6+.