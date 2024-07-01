В Заводоуковске реализуют девять проектов по инициативному бюджетированию

t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA

Девять проектов реализуют в Заводоуковском городском округе на гранты инициативного бюджетирования. Часть проектов уже выполнена, написала глава муниципального образования Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

"В поселке Комсомольский завершили благоустройство общественной территории по улице Дачная. В Горюново сделали освещение на многофункциональной площадке, которую установили в прошедшем году. В Бигиле на детской площадке появился дополнительный игровой комплекс. В Шестаково на средства инициативного бюджетирования провели реконструкцию и благоустройство детской площадки, а в Боровинке сделали ограждение площадки", - перечислила она.

t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA

В с. Сунгурово в рамках проекта "Сунгурово – родина героя" подготовили место под устройство памятной зоны. Ее посвятят уроженцу села, полному кавалеру ордена Славы Серафиму Романову. Касенова добавила, что три проекта находятся в процессе реализации. В 2025 году администрация округа намерена выделить средства еще на семь таких зон.