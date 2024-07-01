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Тюменцы могут подать заявления на ИТ-отсрочку от срочной службы

Общество, 18:30 24 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг. Приём заявок завершится 6 августа, сообщает Минцифры России.

Работодатель должен проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.

В списки включаются мужчины с российским гражданством от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа.
Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря. Подробнее можно узнать по ссылке.

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# IT-отрасль , Минцифры , отсрочка

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