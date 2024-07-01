Еще 305 камер в 35 скверах и парках установили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще 305 камер видеонаблюдения в 35 скверах и на озеленённых территориях установили в Тюмени. Цифровые контролёры помогут следить за безопасностью горожан и целостностью объектов. Видеопоток с камер в режиме реального времени поступает в цифровое хранилище Тюменской области, с помощью технологий ИИ их обрабатывают и анализируют, в том числе на предмет обнаружения правонарушений, а также вещей, оставленных без присмотра, сообщает пресс-служба филиала "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

"На сегодняшний день в Тюмени установлено более 3 тысяч 500 камер видеонаблюдения. Цифровые помощники делают жизнь горожан комфортнее и безопаснее, а органам управления помогают еще эффективнее управлять городским пространством. Данные системы видеонаблюдения поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов, что помогает предотвращать преступность и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации", — сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Для подключения камер видеонаблюдения телекоммуникационная компания развернула волоконно-оптическую инфраструктуру с высокоскоростной передачей данных. Скорость фиксации составляет не менее 25 кадров в секунду, что позволяет уловить даже самые незначительные детали происходящего.

До конца 2024 года планируют установить еще 95 камер на пяти объектах.