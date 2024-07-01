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15 тыс. человек посетили Исетскую больницу после капремонта

Общество, 13:12 25 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 15 тыс. человек посетили Областную больницу № 13 в с. Исетское после капремонта лечебного корпуса. Ежемесячно в приемное отделение медучреждения обращаются более 1 тыс. 200 человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Треть пациентов направляют на госпитализацию, остальные получают необходимые обследования и назначения, проходят лечение амбулаторно.

В ходе капремонта были выполнены внутренние отделочные работы и работы по замене инженерных сетей, обустройство входных групп, установлены вентиляция, пожарная сигнализация.

К больнице прикреплены жители из 41 населенного пункта Исетского района — более 24 тыс. человек.

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# больница , медики

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