15 тыс. человек посетили Исетскую больницу после капремонта
Общество, 13:12 25 июля 2024
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Более 15 тыс. человек посетили Областную больницу № 13 в с. Исетское после капремонта лечебного корпуса. Ежемесячно в приемное отделение медучреждения обращаются более 1 тыс. 200 человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Треть пациентов направляют на госпитализацию, остальные получают необходимые обследования и назначения, проходят лечение амбулаторно.
В ходе капремонта были выполнены внутренние отделочные работы и работы по замене инженерных сетей, обустройство входных групп, установлены вентиляция, пожарная сигнализация.
К больнице прикреплены жители из 41 населенного пункта Исетского района — более 24 тыс. человек.