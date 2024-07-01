Для добровольцев отряда "ЛизаАлерт" Тюменской области регулярно проводят полевые обучения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Тюменской области регулярно проводят полевые обучения. Очередное состоялось в лесном массиве в районе Войновки 21 июля. В мероприятии приняли участие новички и опытные участники отряда.

Как отмечают в отряде, от знаний и умений поисковиков зависит многое. У каждого поиска свой сценарий. Он зависит от множества факторов: возраста пропавшего, его состояния здоровья, времени с момента исчезновения, погодных условий, особенностей местности.

"21 июля мы отработали несколько ключевых сценариев для успешного выполнения задач. Это работа на отклик, отработка линейных ориентиров, оконтуривание болот и других природных ловушек. Эти сценарии были выбраны не случайно. Задачи подобного рода ставятся первыми, и их успешное выполнение приносит 90 % результата", - рассказал старший направления "Обучение" в регионе Сергей с позывным "Дед".

В программе практического занятия - несколько станций. В каждой своя тема: организация штаба, связь на поисково-спасательных работах, работа на отклик, компас, навигатор. Опытные участники отряда показали, как применяются технические средства во время реальных выездов.

Как отметил Сергей, практика показала, что после таких мероприятий ребята знают и понимают, что от них требуется, не боятся и готовы выполнять первоочередные задачи.

Кроме полевых занятий, для добровольцев "ЛизаАлерт" Тюменской области проводят онлайн-урок, где руководители направлений в регионе рассказывают о специфике работы отряда.