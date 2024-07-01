В Тюменской области сняли с реализации 200 кг мяса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 объектов, занятых оборотом мяса и мясной продукции, в том числе трех производителей мясной продукции, провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора за первое полугодие. 42 партии весом 200 кг сняты с реализации.

В лабораториях исследовали 510 проб мяса и мясопродуктов. Не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности 7 %, или 24 пробы из 307 исследованных. По физико-химическим показателям - 2,7 %, или двух проб из 72 исследованных. Пробы, исследованные по санитарно-химическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, содержание антибиотиков, соответствовали нормативным требованиям, сообщает ведомство.

Основную долю "забракованной" составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", также было мясо с истекшим сроком годности.