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Более четырех тысяч тюменцев получили посылки по QR-коду в июне

Общество, 10:03 27 июля 2024

Почта России | Фото: Почта России

4 тыс. 720 жителей Тюменской области получили и отправили посылки и письма с помощью QR-кода в отделениях Почты России в июне 2024 года. Новый цифровой сервис стал доступен жителям региона с мая. В первый месяц услугой воспользовались чуть более 100 клиентов. Услуга доступна в обновлённой версии мобильного приложения. Теперь выдача почтовой корреспонденции занимает не более 30 секунд, сообщает пресс-служба компании.

Воспользоваться услугой могут клиенты, которые оформили простую электронную подпись. Ранее на оформление писем и посылок у сотрудников Почты уходило в среднем около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента.

Почта России | Фото: Почта России

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# посылки , Почта России

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