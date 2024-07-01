Более четырех тысяч тюменцев получили посылки по QR-коду в июне

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

4 тыс. 720 жителей Тюменской области получили и отправили посылки и письма с помощью QR-кода в отделениях Почты России в июне 2024 года. Новый цифровой сервис стал доступен жителям региона с мая. В первый месяц услугой воспользовались чуть более 100 клиентов. Услуга доступна в обновлённой версии мобильного приложения. Теперь выдача почтовой корреспонденции занимает не более 30 секунд, сообщает пресс-служба компании.

Воспользоваться услугой могут клиенты, которые оформили простую электронную подпись. Ранее на оформление писем и посылок у сотрудников Почты уходило в среднем около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента.