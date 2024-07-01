Фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар пройдет в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XIV Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" состоится в Тобольске со 2 по 4 августа. В программе — научная конференция, финальным мероприятием станет гала-концерт победителей фестивалей.

2 августа состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера", а также пройдут конкурсные выступления участников фестиваля.

3 августа в историко-мемориальном комплексе "Искер" состоятся выступления артистов из Татарстана, спортивные состязания, выставка картин Розы Аминовой, коллекций Дамира Ибрагимова, театрализованное представление Средневековья, вечерний костер, развлекательная программа для молодежи и другие мероприятия.

4 августа пройдет награждение участников и лауреатов фестиваля и гала-концерт.

Подробнее о событии можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте.