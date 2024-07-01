Более 337 тысяч телеЭКГ провели с начала года в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

337 тыс. 870 телеЭКГ провели с начала 2024 года в Тюменской области. В среднем еженедельно врачи выполняют около 12, 5 тыс. таких процедур. К региональной кардиологической системе подключено 30 медицинских учреждений области, работают 43 учетных центра. Информация поступает от 859 единиц медицинского оборудования с функцией дистанционной передачи данных. 590 медицинских сотрудников различных специальностей являются активными пользователями системы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Система централизованно собирает информацию, хранит анализы результатов электрокардиограммы и ведет единый архив телеЭКГ. Врач в режиме реального времени может просматривать заключения по пациентам, проводить описание кардиограммы, наблюдать динамику заболевания и оперативно корректировать терапию. Цифровые алгоритмы на основе ИИ помогают врачу извлечь из кардиограммы больше информации и повысить точность решений диагностических задач.

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

ЭКГ, зарегистрированная даже в самой отдаленной точке Тюменской области, в течение одной минуты поступает на сервер кардиологического архива и становится доступной для анализа ответственным специалистом медорганизации. После описания результат сразу возвращается на аппарат ЭКГ, что позволяет медработнику быстро принять решение по лечению пациента.

Систему также используют сотрудники скорой помощи для неотложного проведения и описания телеЭКГ. В региональном телемедицинском центре - для аудита и повторного чтения телеЭКГ. В приемных отделениях кардиологических клиник - для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.