На стихи тюменца "Пою о России" написали новую песню

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На стихи тюменского поэта, профессора института культуры Евгения Акулича "Пою о России" написали новую песню. Автором музыки и исполнителем выступила певица Джамиля Мирасова вместе с Айгуль Исмагиловой.

"Впервые песню на стихи "Пою о России" написала 11 лет назад замечательный композитор, профессор ТГИК Екатерина Чернышева. Песня вошла в репертуар академического хора Тюменского государственного института культуры. 10 лет назад академический хор ТГИК исполнил ее в мае 2014 года в День славянской письменности и культуры вместе с тысячей участников хоровых коллективов области на площади 400-летия Тюмени под руководством незабываемого и легендарного профессора ТГИК, заслуженного деятеля искусств РФ Валентины Петровой", - пишет на своей странице Евгений Акулич.

Послушать песню в исполнении Джамили Мирасовой тюменцы смогут в День города на Сабантуе, который состоится в Заречной части Тюмени. Начало — в 13 часов. Те, у кого не получится посетить праздник, могут познакомиться с творчеством автора на его странице во ВКонтакте.