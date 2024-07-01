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Как быть с коконами боярышницы, рассказала тюменский агроном

Общество, 14:22 27 июля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Что делать с коконами боярышницы, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина. Если пораженных листьев деревьев и кустарников не слишком много, эксперт рекомендует ручной сбор коконов и их уничтожение.

Если же картина носит угрожающий характер, то плодовые обрабатываем разрешенными инсектицидами с периодом ожидания двадцать дней. Время до начала сбора урожая еще есть. Главное, чтобы капли препарата не попали на рядом растущие растения, урожай с которых собирается сейчас, пишет tmn.aif.ru.

"Надо успевать, пока гусеницы находятся в активном состоянии, позднее, когда они впадут в состояние покоя, инсектициды на них уже не подействуют", — отмечает Елена Шадрина.

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