Подворья девяти районов Тюменской области принимают гостей на Сабантуе в парке Заречный

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальный праздник Сабантуй продолжается в день 438-летия Тюмени. В этом году праздник получил областной статус, на площадке в парке Заречный представлены подворья из девяти муниципальных районов региона. На главной сцене проходит концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Тюменской области и Республики Татарстан.

"Сабантуй имеет давние корни, он позволяет ближе познакомиться с обычаями и традициями народов, проживающих в нашем многонациональном крае, здесь встречаются представители самых разных национальностей, — отметил в видеообращении к гостям губернатор Александр Моор. — Благодаря этому создается особая атмосфера дружбы и взаимопонимания".

В программе — открытый турнир по силовому экстриму, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам, спортивные состязания, национальные игры, отдельная сценическая площадка "Тюменские гармонисты, плясуны и фольклористы". В 2024 году праздник посвящен 80-летию Тюменской области и 438-й годовщине со дня основания Тюмени, а его главной темой стали семейные ценности. По традиции подарки вручили самому маленькому и самому старшему гостю Сабантуя.

"По доброй традиции Сабантуй отмечается в День города, и, какая бы ни была погода, он всегда создает уют, тепло, гармонию и дружбу. Я желаю всем прекрасного настроения и всегда жить в мире и дружбе", — обратился к гостям глава Тюмени Максим Афанасьев.

В рамках акции "СВОих не бросаем" для гостей проходит мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Их отправят тюменским бойцам в зону спецоперации. Спортсмены принимают участие во Всероссийском открытом турнире по силовому экстриму "Арангул-батыр". Праздничное гулянье, организованное Национально-культурной автономией Тюменской области и городским Центром татарской культуры, продлится до 19 часов.

"В нашей большой многонациональной Тюменской области основными принципами всегда были и остаются уважение к старшему поколению, дружба между всеми народами, и, конечно же, поддержка и взаимовыручка", — отметил исполняющий обязанностей председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин. Он подчеркнул, что наши национальные праздники, в том числе и Сабантуй, давно перешли границу праздника какой-то отдельной национальности.

Николай Ступников