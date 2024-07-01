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В Тюменской больнице лечение от гепатита С проходит 37 пациентов

Общество, 08:47 28 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хронический вирусный гепатит С успешно лечат в Тюменской областной инфекционной клинической больнице. Пациенты получают противовирусную терапию, направленную на элиминацию (удаление из организма) вируса гепатита С при хроническом течении.

Оказание медицинской помощи организовано в первом отделении в условиях дневного стационара под руководством заведующей Ирины Савельевой. Пациенты поступают из городских и областных поликлиник после прохождения необходимых обследований по направлению наблюдающего врача-инфекциониста. Терапия занимает 12 недель. Далее повторяется ряд исследований, после которых пациент снимается с учета по наблюдению и считается излеченным от хронического гепатита С.

На данный момент в отделении проходит лечение 37 человек, четверо уже успешно завершили полный курс терапии. К концу 2024 года запланировано пролечить 50 человек. Такое лечение проводится в больнице впервые, однако уже есть первые успехи (достижения вирусологических ответов), а также отклики поликлиник о плодотворном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Областной инфекционной клинической больницы.

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