  • 28 июля 202428.07.2024воскресенье
  • USD85,5650
    EUR93,2641
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

В селе Ярково появилась возможность проведения забора анализов ПЦР на гепатиты

Общество, 12:36 28 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возможность проведения качественного забора анализов ПЦР на гепатиты с определением генотипа, то есть разновидности В или С, появилась в областной больнице №24 села Ярково. Раньше врачи отправляли жителей в город.

До 2024 года проблема гепатитов была острой. Регистр пациентов, больных и с подозрением на гепатит состоял из 340 человек и сокращался медленно.

"Пути выявления заболевания не изменились, - рассказывает врач-инфекционист Елена Антипина, - По-прежнему их остается два: первый путь – когда уже появились симптомы, и пациент обращается на прием к врачу, и второй путь связан с профилактическими осмотрами. У нас больше нет необходимости направлять этих пациентов в город, все диагностические процедуры проводим на местах. А для работы в отдаленных населенных пунктах организовали забор анализов фельдшерами ФАПов. За полгода из общего числа лиц, состоящих в регистре гепатитов, мы обследовали 200 человек, и часть из них сняли с наблюдения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гепатит , ФАПы , Ярково

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 28.07.2024Фотоработы сотрудников "Тюменской линии" оценили на конкурсе "Сибирьфотофест"
17:34 28.07.2024Тюменский врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки
17:11 28.07.2024Фотовыставку "Аллея ангелов" в память о погибших детях Донбасса открыли в Тюмени
16:32 28.07.2024143 машины с архивными госномерами выявила "Паутина" в Тюменской области