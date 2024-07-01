В селе Ярково появилась возможность проведения забора анализов ПЦР на гепатиты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возможность проведения качественного забора анализов ПЦР на гепатиты с определением генотипа, то есть разновидности В или С, появилась в областной больнице №24 села Ярково. Раньше врачи отправляли жителей в город.

До 2024 года проблема гепатитов была острой. Регистр пациентов, больных и с подозрением на гепатит состоял из 340 человек и сокращался медленно.

"Пути выявления заболевания не изменились, - рассказывает врач-инфекционист Елена Антипина, - По-прежнему их остается два: первый путь – когда уже появились симптомы, и пациент обращается на прием к врачу, и второй путь связан с профилактическими осмотрами. У нас больше нет необходимости направлять этих пациентов в город, все диагностические процедуры проводим на местах. А для работы в отдаленных населенных пунктах организовали забор анализов фельдшерами ФАПов. За полгода из общего числа лиц, состоящих в регистре гепатитов, мы обследовали 200 человек, и часть из них сняли с наблюдения".