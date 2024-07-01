Тюменский врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отеки на лице могу быть проявлением опасных недугов. Когда нужно точно идти к врачу, рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" терапевт заведующий дистанционно-консультативным центром городской поликлиники №1 Анастасия Немцева.

По ее словам, если говорить о самых характерных болезнях, то имеет значение локализация отеков. При отеках лица необходимо провериться на заболевания почек, в частности мочекаменную болезнь и гломерулонефрит. Для этого врач даст направления на общий анализ крови, мочи, мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови на калий, креатинин, УЗИ-почек и мочевыводящих путей.