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Тюменский врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки

Общество, 17:34 28 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отеки на лице могу быть проявлением опасных недугов. Когда нужно точно идти к врачу, рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" терапевт заведующий дистанционно-консультативным центром городской поликлиники №1 Анастасия Немцева.

По ее словам, если говорить о самых характерных болезнях, то имеет значение локализация отеков. При отеках лица необходимо провериться на заболевания почек, в частности мочекаменную болезнь и гломерулонефрит. Для этого врач даст направления на общий анализ крови, мочи, мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови на калий, креатинин, УЗИ-почек и мочевыводящих путей.

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