Восемь новых служебных машин получили росгвардейцы Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новые служебные автомобили получили подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Тюменской области. Восемь автомобилей "Лада Гранта" будут нести службу в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.

Техника оснащена всем необходимым оборудованием для эффективного решения служебно-боевых задач. Обновленный автотранспорт позволит повысить мобильность реагирования не только на сигналы "Тревога", но и на изменения оперативной обстановки на маршрутах патрулирования.