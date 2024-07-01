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Восемь новых служебных машин получили росгвардейцы Тюменской области

Общество, 18:59 29 июля 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новые служебные автомобили получили подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Тюменской области. Восемь автомобилей "Лада Гранта" будут нести службу в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.

Техника оснащена всем необходимым оборудованием для эффективного решения служебно-боевых задач. Обновленный автотранспорт позволит повысить мобильность реагирования не только на сигналы "Тревога", но и на изменения оперативной обстановки на маршрутах патрулирования.

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