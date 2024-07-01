Образ будущего университета обсудили в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проектно-аналитическая сессия с участием экспертов ФГАНУ "Социоцентр" прошла в ТюмГУ. В течение трех дней участники обозначали амбициозные цели, уточняли имеющиеся точки роста для университета и определяли новые, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На сессии сотрудники сообщили о динамике ключевых политик, зафиксировали текущее состояние и обозначили дефициты, а также наметили организационные решения для достижения образа будущего ТюмГУ к 2030 году в модели "университет как целое".

"Все участники этой сессии, и я в том числе, удерживая рамку неизбежной внешней оценки, смогли найти внутри себя ресурс совершить проектно-аналитическое движение, точно продвигающее нас в сравнении с точкой, от которой мы шли. – Поделилась впечатлениями от работы на ПАС руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова. – Это новое ощущение: в таком формате движение куда более осторожное, но при этом не менее продуктивное".

В своем выступлении эксперт "Социоцентра" Антон Конурин подчеркнул, что чем точнее вузы сформулируют возможности, тем легче смогут найти потребителя своих услуг и работы. "Поскольку предприятиям нужно развиваться, они будут сотрудничать с лучшими. А лучшие – это те, кто сконцентрировался", – заверил эксперт.

"Горжусь своей командой. Несмотря на то, что мы регулярно проводим стратегические сессии, любая из них планомерно продвигает нас на шаг вперед. Хочу отметить, коллеги, ваш высокий профессионализм, тактичность, академичность и блестящее владение методологическим аппаратом", - сказал подводя итоги проектно-аналитической сессии ректор ТюмГУ Иван Романчук.