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Наталья Мудриченко назначена заместителем главы Тюмени по экономике

Общество, 22:02 29 июля 2024

t.me/mv_afanasev

Заместителем главы Тюмени назначена Натальи Мудриченко. Распоряжение об этом подписал Максим Афанасьев.

"Она будет курировать работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка. Наталья Валентиновна хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года – на руководящих должностях", - написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

До этого пост занимала Ирина Чудова, 22 июля был ее последний рабочий день в администрации города.

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# Максим Афанасьев , назначения

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