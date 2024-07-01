Наталья Мудриченко назначена заместителем главы Тюмени по экономике

t.me/mv_afanasev t.me/mv_afanasev

Заместителем главы Тюмени назначена Натальи Мудриченко. Распоряжение об этом подписал Максим Афанасьев.

"Она будет курировать работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка. Наталья Валентиновна хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года – на руководящих должностях", - написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

До этого пост занимала Ирина Чудова, 22 июля был ее последний рабочий день в администрации города.