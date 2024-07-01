Земляное полотно отсыпают для развязки у деревни Патрушево в Тюменском районе
Общество, 13:48 30 июля 2024
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Земляное полотно отсыпают с шестого по десятый пикеты для развязки у д. Патрушево в Тюменском районе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Ближе к Ожогино идёт снятие грунта на разворотной петле, которая заменит один из клеверных съездов развязки, чтобы сохранить природный парк Тополя.
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Параллельно с этими процессами дорожные строители отсыпают третий и четвертый съезды со стороны Новокомарово. А вдоль федеральной автодороги делают уширение до шести полос. Для этого участки отсыпают щебнем, после чего приступят к укладке двух слоёв асфальтобетона.