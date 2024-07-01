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Земляное полотно отсыпают для развязки у деревни Патрушево в Тюменском районе

Общество, 13:48 30 июля 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Земляное полотно отсыпают с шестого по десятый пикеты для развязки у д. Патрушево в Тюменском районе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ближе к Ожогино идёт снятие грунта на разворотной петле, которая заменит один из клеверных съездов развязки, чтобы сохранить природный парк Тополя.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Параллельно с этими процессами дорожные строители отсыпают третий и четвертый съезды со стороны Новокомарово. А вдоль федеральной автодороги делают уширение до шести полос. Для этого участки отсыпают щебнем, после чего приступят к укладке двух слоёв асфальтобетона.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство дорог

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