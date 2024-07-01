Земляное полотно отсыпают для развязки у деревни Патрушево в Тюменском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Земляное полотно отсыпают с шестого по десятый пикеты для развязки у д. Патрушево в Тюменском районе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ближе к Ожогино идёт снятие грунта на разворотной петле, которая заменит один из клеверных съездов развязки, чтобы сохранить природный парк Тополя.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Параллельно с этими процессами дорожные строители отсыпают третий и четвертый съезды со стороны Новокомарово. А вдоль федеральной автодороги делают уширение до шести полос. Для этого участки отсыпают щебнем, после чего приступят к укладке двух слоёв асфальтобетона.