В Гагаринском парке Тюмени устроят день йоги

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Фестиваль Yoga day состоится в Гагаринском парке 3 августа. Мероприятие стартует в 11 часов и продлится пять часов. Гостей ждут разнообразные занятия йогой под руководством квалифицированного инструктора, сообщают организаторы.

В программе запланированы сеансы медитации и глубокого расслабления, сопровождаемые звуками тибетских поющих чаш. Помимо этого, будут проводиться мастер-классы по созданию венков, бисероплетению, нейрографике, гвоздестоянию и чайной церемонии. Для комфорта участников рекомендуется взять с собой коврик для йоги или мягкий плед.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.