Звездопад Персеиды смогут увидеть тюменцы в августе

| Фото: сообщество "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Старая башня" во ВКонтакте

Метеорный поток Персеиды, ежегодно появляющийся со стороны созвездия Персея, смогут увидеть тюменцы в августе. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал главный инженер обсерватории "Старая Башня" Виталий Угренинов.

"Вообще Персеиды активны с 17 июля по 24 августа. Но пик активности приходится в ночь с 12 на 13 августа, когда можно увидеть до двух метеоров в минуту. Главное условие - отсутствие городской засветки", - сказал специалист.

Также жители областной столицы на экскурсии в обсерватории смогут наблюдать растущую Луну и Сатурн, звездные скопления и туманности, а при хороших условиях и комету Ольберса. При условии ясного неба вечером с вторника на среду и со среды на четверг будет шанс наблюдать Северную Аврору.

"На счет Северного Сияния еще не понятно. Прогноз геомагнитной активности часто не сбывается. Сейчас действует слабая буря. Если к вечеру не будет усиления, то и сияний не будет. К тому же у нас в Тюмени пасмурная погода", - добавил Виталий Угренинов.

Узнать расписание экскурсий в "Старую башню" можно по ссылке. Условия записи можно узнать в группе во ВКонтакте.

Юлия Божок