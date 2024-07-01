  • 30 июля 202430.07.2024вторник
  • USD86,5554
    EUR94,1381
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-западный

Звездопад Персеиды смогут увидеть тюменцы в августе

Общество, 18:13 30 июля 2024

сообщество "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Старая башня" во ВКонтакте

Метеорный поток Персеиды, ежегодно появляющийся со стороны созвездия Персея, смогут увидеть тюменцы в августе. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал главный инженер обсерватории "Старая Башня" Виталий Угренинов.

"Вообще Персеиды активны с 17 июля по 24 августа. Но пик активности приходится в ночь с 12 на 13 августа, когда можно увидеть до двух метеоров в минуту. Главное условие - отсутствие городской засветки", - сказал специалист.

Также жители областной столицы на экскурсии в обсерватории смогут наблюдать растущую Луну и Сатурн, звездные скопления и туманности, а при хороших условиях и комету Ольберса. При условии ясного неба вечером с вторника на среду и со среды на четверг будет шанс наблюдать Северную Аврору.

"На счет Северного Сияния еще не понятно. Прогноз геомагнитной активности часто не сбывается. Сейчас действует слабая буря. Если к вечеру не будет усиления, то и сияний не будет. К тому же у нас в Тюмени пасмурная погода", - добавил Виталий Угренинов.

Узнать расписание экскурсий в "Старую башню" можно по ссылке. Условия записи можно узнать в группе во ВКонтакте.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# звездопад

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 30.07.2024Карантин по бешенству ввели в Исетском и Аромашевском районах
18:49 30.07.2024Нефтяные вышки, горячие источники и соболи появились в Тюмени
18:31 30.07.2024В Тюмени открылась выставка "Россия будущего"
18:13 30.07.2024Звездопад Персеиды смогут увидеть тюменцы в августе