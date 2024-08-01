Красноярский ансамбль танца представит в Тюмени программу "Широка страна моя родная"

| Фото: vk.com/godenkodancecompany | Фото: vk.com/godenkodancecompany

Государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко из Красноярска выступит в Тюмени с программой "Широка страна моя родная" 23 сентября. Главный балетмейстер – кавалер ордена Дружбы, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Концерт состоится в рамках федеральной программы "Мы – Россия" согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

"Ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко узнают по стилю: белокурые красавицы, бравые парни, искромётный темп, высокотехничные трюки, блестящие сюжеты. Уже 60 лет коллектив покоряет сердца зрителей всего мира. Величие, благородство, широта души, артистизм и вдохновение царят на сцене каждый раз, когда на ней блистают сибирские артисты", - рассказали организаторы.

Билеты в кассах ТКТО и на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.