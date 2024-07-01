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Два скважинных насоса заменили на водозаборе в районе поселка Винзили

Общество, 18:59 31 июля 2024

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Два скважинных насоса заменили на водозаборе в районе поселка Винзили во время плановых работ по подготовке к работе в зимний период объектов водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе, сообщает "Тюмень Водоканал". Кроме того, провели профилактику фильтрующего оборудования и системы промывки фильтров.

По концессионному соглашению, заключенному "Росводоканал Тюмень" с администрацией Тюменского района и региональным правительством, ведется реконструкция резервуаров чистой воды. Емкости для накопления воды подготовлены к утеплению и обшивке. Идет реконструкция фильтровального зала и здания административно-бытового комплекса.

"Обслуживание водозабора, который винзилинцы называют Холманским, мы начали в сентябре 2022 года. Первым делом заменили фильтрующую загрузку, заметно повысив качество водоподготовки", отметил начальник цеха эксплуатации объектов в Тюменском районе "Росводоканал Тюмень" Андрей Мартюченко.

Все работы проводятся без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. Одновременно продолжается строительство водопровода Тюмень – Боровский – Винзили - Богандинскй, который позволит подключить к центральному водоснабжению жителей безводной части поселка Винзили и повысит надежность систему водоснабжения Тюменского района.

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# Винзили , водозабор , Тюменский водоканал

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