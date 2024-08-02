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Тюменская детская железная дорога устроит семейный праздник для горожан

Общество, 08:43 02 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкально-спортивный семейный праздник, посвященный Дню железнодорожника и 55-летию Тюменской детской железной дороги, начнется в пос. Боровский по ул. Трактовая, 87 2 августа в 14 часов.

"Мы подготовили для вас множество развлечений и конкурсов. Можете испытать свою силу и ловкость в спортивных играх, принять участие в мастер-классе, сделать моментальное фото в фотофургоне, а также посетить станцию здоровья. Кроме того, вас ожидает настоящий музыкальный фестиваль! Зажигательные выступления талантливых артистов и музыкантов будут сопровождать весь праздник", - рассказали организаторы.

Самых маленьких гостей встретят аниматоры, которые устроят мини-шоу мыльных пузырей, будут открыты игровые зоны.

Участников события также ждут мастер-классы от танцевальной студии. Перекусить можно в фуд-кортах. Праздник продолжится до 18 часов.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская детская железная дорога

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