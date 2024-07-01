СберЧаевые в Тюмени: средний чек составляет 350 рублей

пресс-служба ПАО "Сбербанк" пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Более 60 компаний в Тюмени, работающих в сфере общественного питания, теперь имеют возможность принимать чаевые с помощью сервиса Сбера. Этот инструмент позволяет посетителям кафе, ресторанов и других предприятий обслуживания выразить свою благодарность сотрудникам. В июле средний размер такой транзакции составил 350 рублей.

Чаевые можно оставить, используя QR-код на чеке. Для этого необходимо воспользоваться камерой смартфона, чтобы отсканировать этот код. После сканирования появится окно, где можно будет выбрать или ввести сумму вознаграждения. Затем следует нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Сервис "СберЧаевые" — это современный метод приема безналичных чаевых, который позволяет клиентам общепита легко и безопасно выразить свою благодарность за предоставленный сервис. Никаких наличных денег или карт не требуется, как и дополнительных приложений или регистрации. Чаевые мотивируют сотрудников сферы обслуживания работать на высшем уровне, поэтому наш сервис "СберЧаевые" является отличным инструментом для бизнеса. Для корпоративных клиентов подключение услуги осуществляется абсолютно бесплатно".

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