Трансляция пресс-конференции "Заплыв на Сергеевском водохранилище - "Россия-Казахстан, плывем, соединяя границы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Заплыв на Сергеевском водохранилище - "Россия-Казахстан, плывем, соединяя границы!" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 10 часов 1 августа.

В пресс-конференции примут участие директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич, исполнительный директор Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков .

Заплыв состоялся 30 июля. Совместный российско-казахский проект посвящен 80-летию Тюменской области, 55-летию Сергеевского водохранилища и Международному дню дружбы. Организаторы мероприятия — Центр "АквАйСпорт-Тюмень" при поддержке департамента спорта Тюмени и ИА "Тюменская линия".