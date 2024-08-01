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Трансляция пресс-конференции "Заплыв на Сергеевском водохранилище - "Россия-Казахстан, плывем, соединяя границы"

Общество, 09:31 01 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Заплыв на Сергеевском водохранилище - "Россия-Казахстан, плывем, соединяя границы!" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 10 часов 1 августа.

В пресс-конференции примут участие директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич, исполнительный директор Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков .

Заплыв состоялся 30 июля. Совместный российско-казахский проект посвящен 80-летию Тюменской области, 55-летию Сергеевского водохранилища и Международному дню дружбы. Организаторы мероприятия — Центр "АквАйСпорт-Тюмень" при поддержке департамента спорта Тюмени и ИА "Тюменская линия".

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