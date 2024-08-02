Всероссийский чемпионат "ATM Евразия" пройдет на площади у ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский чемпионат по автозвуку и автотюнингу "ATM Евразия" состоится на площади у ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) 3 августа. Соревнования объединят как любителей, так и профессионалов в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города, тюменцы и гости города смогут не только насладиться автозвуком, но и посмотреть на шоу-кары. Это отдельная категория автомобилей, которые не заточены под соревнования, но очень зрелищные, громкие и красивые.

Возрастное ограничение: 18+.